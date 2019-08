Sviene dopo aver fatto il bagno, turista marchigiana muore in Sardegna

Un'altra tragica vacanza, un altro decesso in spiaggia. Appena uscita dall'acqua dopo aver fatto il bagno ha accusato un forte mal di testa ed è svenuta sulla spiaggia di Feraxi nel territorio di Muravera. Una

turista di Civitanova Marche ha perso la vita nel pomeriggio sul litorale della costa sud orientale della

Sardegna. La donna, in vacanza nell'Isola, aveva deciso di fare un bagno per rinfrescarsi ma appena essere ritornata a riva è stata colta da un malore. Alcuni bagnanti l'hanno soccorsa. Sul posto è arrivata l'ambulanza del 118. I medici hanno tentato a lungo di rianimarla ma non c'è stato nulla da fare.

Ultimo aggiornamento: 24 Agosto, 17:56

