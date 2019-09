Precipita per scattare una foto a S'Archittu e muore: secondo caso in pochi giorni

Nuovo tragico incidente a S'Archittu, il bellissimo scoglio a forma di arco nella zona di Cuglieri (Oristano), sulla costa centro occidentale della Sardegna. Un uomo è morto dopo essere precipitato in mare da una scogliera dove stava scattando delle foto. Il cadavere dell'uomo non è ancora stato recuperato dall'acqua, le condizioni meteo (forte vento e mare agitato) stanno rallentando le operazioni dei vigili del fuoco. Sul posto anche la Guardia costiera.

Muore a 13 anni precipitando con la mountain bike da una scogliera vietata a Oristano



Una tragedia analoga a quella avvenuta questa mattina a S'Archittu è successa il 16 agosto scorso, più o meno nella stessa zona. Un ragazzino di 13 anni era caduto da una scogliera sul litorale tra S'Arena Scoada e Putzu Idu, nella zona di S'Architteddu, comune di San Vero Milis. Il ragazzino stava facendo un giro in bicicletta quando ha perso l'equilibrio precipitando nel vuoto. Subito soccorso, le sue condizioni erano apparse molto gravi sin dal primo controllo medico: rimasto in coma in ospedale a Cagliari per nove giorni, il suo cuore ha poi smesso di battere.

Ultimo aggiornamento: 16:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA