Termini Imerese, avvelena il marito per stare con l'amante: arrestata 36enne

Sebastiano Rosella Musico è stato stato avvelenato dalla moglie . Si riapre così il caso del 40enne, deceduto nel gennaio del 2019 a Termini Imerese. Inzialmente si pensava che l'uomo fosse morto per cause naturali. La salma del pizzaiolo è stata riesumata e l'autopsia ha accertato la presenza di cianuro nel corpo. I carabinieri hanno poi arrestato l'ex moglie Loredana Graziano, 36 anni, per omicidio, che avrebbe avvelenato il consorte per poter stare con l'amante. A febbraio erano anche arrivate le rivelazioni dell'amante della Graziano, che ha svelato l'omicidio dopo aver la fine della relazione con la 36enne.

L'ex amante della Graziano ha deciso di parlare dopo essere stato denunciato per stalking dalla donna facendo così aprire un'inchiesta su un decesso che aveva comunque destato sospetti. La casa dove i due coniugi vivevano era stata sequestrata e i familiari di Sebastiano erano stati sentiti. In paese giravano voci sul possibile avvelenamento del pizzaiolo che lavorava in un locale a conduzione familiare.

Molto benvoluto e conosciuto a Termini, la sua morte aveva turbato l'intera comunità. A seguito delle indagini coordinate dalla Procura di Termini, il gip ha disposto l'arresto della donna che, non tollerando più la vita coniugale, avrebbe prima somministrato segretamente al marito un farmaco anticoagulante che, in caso di sovradosaggio ha effetti tossici, e successivamente, il 22 gennaio 2019, gli avrebbe dato una dose di cianuro, uccidendolo in pochi minuti.

Ultimo aggiornamento: 15:40

