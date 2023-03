Kadyrov in ospedale: è stato avvelenato? Lo specialista: «È gravemente malato ai reni»

Il leader ceceno Ramzan Kadyrov, luogotenente di Vladimir Putin nel Paese, sarebbe stato avvelenato e per questo motivo non sarebbe stato presente al discorso del presidente russo sullo stato della nazione. Lo scrive il media moldavo Timpul ma per ora non ci sono altre conferme. Kadyrov, 46 anni, secondo il giornalista kazako Azamat Maitanov, al momento ha gravi problemi di salute, forse ai reni.

Il caso

Secondo alcune fonti, il leader ceceno, che non si fida dei medici russi, si sarebbe rivolto a un nefrolologo arrivato a Grozny dagli Emirati Arabi Uniti. Nei giorni scorsi Kadyrov ha detto che il comandante delle forze cecene in Ucraina Apty Alaudinov è stato avvelenato con una lettera impregnata da un agente tossico e non è escluso che gli episodi non siano collegati.

La fonte riferisce che un noto nefrologo con 30 anni di esperienza, Yassin Ibrahim El-Shahat, è già arrivato a Grozny dagli Emirati Arabi Uniti per curare Kadirov. E poiché il capo della Cecenia non si fida dei medici di Mosca, ha deciso di chiamare un nefrologo degli Emirati Arabi Uniti.



Il rappresentante del gabinetto dei ministri ichkeriano in esilio, Akhmed Zakayev, afferma che Kadyrov è malato da molto tempo ed è persino diventato tossicodipendente. Ha richiamato l'attenzione sul fatto che fino a poco tempo fa il capo della Cecenia era molto attivo. Tutto questo grazie alle «pillole energetiche».

⚡⚡⚡Il capo della Cecenia, Ramzan #Kadyrov, ha affermato che nell'area di #Kremennaya sono state prese diverse fortificazioni tenute dai "banditi della NATO e nazisti ucraini". (RT) pic.twitter.com/7fwH9HzFrU — Militans 🇮🇹 Progetto Lepanto ✝️ (@ProgettoLepanto) March 2, 2023

È possibile che a causa della sua malattia Kadyrov abbia perso il discorso annuale di Putin all'Assemblea federale del 21 febbraio 2023. Anche allora, sui media sono apparse informazioni secondo cui si trovava nel territorio degli Emirati Arabi Uniti o di Dubai.