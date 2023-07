Navalny, chiesta la condanna a 20 anni. Tortura psicologica: «Da 100 giorni devo ascoltare lo stesso discorso di Putin»

Alexey Navalny, vent'anni da scontare in una colonia penale. La procura di Stato russa ha chiesto questa condanna elencando una serie di accuse, tra cui quella di 'estremismo'. Lo riferisce la Tass, secondo cui la sentenza contro il leader dell'opposizione, bersaglio anche ddi un tentativo di avvelenamento, è attesa per il 4 agosto.

Navalny è rinchiuso nella colonia penale IK-6 di Melekhovo, circa 235 chilometri a est di Mosca, dove sta già scontando condanne per complessivi 11 anni e mezzo di carcere con l'accusa tra l'altro di frode.

La guerra in Ucraina è «la più stupida e insensata del XXI secolo»: lo ha dichiarato l'oppositore russo Alexey Navalny nel suo intervento in tribunale in un processo considerato di matrice politica e che lo vede accusato di «estremismo».

Tortura psicologica

1/5 Today is an anniversary for me. For exactly 100 days in a row now, I've been listening to the same Putin's speech from 21.02.2023 every evening (https://t.co/voBiG2nx5K). — Alexey Navalny (@navalny) July 10, 2023

«Oggi è per me un anniversario. Sono esattamente 100 giorni di fila che devo ascoltare tutte le sere lo stesso discorso di Putin del 23 febbraio 2023». E' stato scritto il 10 luglio sull'account Twitter del dissidente russo Alexei Navalny, attualmente detenuto in una colonia penale. Ho chiesto all'ufficiale politico della colonia: «'Non potreste almeno farci sentire altri discorsi? Putin ne ha sicuramente pronunciati moltì. La sua risposta mi ha sbalordito per la sua logica malata: dato che è il suo discorso annuale (alla nazione ndr) del 2023, lo dobbiamo ascoltare per tutto il 2023. Quando Putin pronuncerà il suo prossimo discorso annuale, sarà quello che inizieranno a farci ascoltare al posto dell'altro», si legge nel post.