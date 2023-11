Piatti a base di «funghi velenosi»: arrestata una donna accusata di aver avvelenato e ucciso gli ex suoceri

Erin Patterson, una donna australiana di 49 anni è stata arrestata con l'accusa di aver avvelenato e ucciso 3 persone servendo fietto con funghi velenosi durante un pranzo da lei preparato lo scorso luglio nella sua casa di Leongatha, nel sud Victoria, in Australia.

Gerardina Corsano morta dopo aver mangiato la pizza, lei e il marito erano stati dimessi dai medici. La diagnosi: «Gastroenterite»

Le vittime e la difesa della donna

A morire sono stati gli ex suoceri Gail e Don Patterson, entrambi settantenni, e la sorella della suocera. Anche un quarto commensale è stato ricoverato ed è rimasto a lungo in pericolo di vita, salvato solo da un trapianto di fegato. Erin Patterson è stata invece l'unica presente al pranzo che non si è sentita male, ma si è sempre detta innocente: «Non avevo idea che i funghi fossero pericolosi, li ho semplicemente comprati al supermercato», ha dichiarato a diversi giornali locali.

Tuttavia, gli inquirenti sospettano che la donna possa aver somminsitrato alimenti avvelenati di proposito già in passato. Tre dei cinque capi di imputazione di omicidio formulati nei suoi confronti riguardano iinfatti il pranzo di luglio, mentre tre delle cinque accuse di tentato omicidio sono collegate a incidenti separati, avvenuti tra il 2021 e il 2022. La polizia sta attualmente proseguendo con le indagini, mentre la donna è stata arrestata nella sua casa di Leongatha.