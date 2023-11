Avvelena e uccide il compagno per intascare un'eredità da 30 milioni, poi scopre che i soldi non erano mai esistiti

Lo ha ucciso per soldi. Tanti. Denaro proveniente da un'eredità che in realtà non esisteva. La morte di Steven Edward Riley Jr nel Nord Dakota, era un giallo. L'operaio edile 51enne è stato soccorso, presso la propria abitazione, dai paramedici, che lo hanno trovato senza sensi e trasportato d'urgenza al Trinity Hospital di Minot. Da lì è stato poi trasferito all'ospedale Bismarck dove è morto il 5 settembre. Fondamentale però, la figura della compagna, la 47enne Ina Thea Kenoyer. La donna ha detto alle autorità che l'uomo aveva bevuto molto e aveva avuto un colpo di calore. Un classico malore. L'autopsia, però, ha stabilito una verità diversa.

L'uomo non aveva ingerito alcolici, bensì antigelo. Una volta perquisita l'abitazione della coppia, la polizia ha trovato un riscontro: una bottiglia di detersivo, una bottiglia di birra e un boccale di plastica, tutti sospettati di contenere la sostanza tossica che avrebbe causato il decesso dell'uomo. Gli investigatori ritengono che Ina Thea Kenoyer avesse da tempo messo gli occhi sugli averi del compagno e lo abbia quindi avvelenato. La donna temeva che lui volesse lasciarla dopo 10 anni e godere, da solo, di un'ingente eredità appena ottenuta. Anche gli amici della vittima hanno confermato la sua intenzione di porre fine alla relazione: stava progettando una nuova vita da solo con la somma ricevuta. Lo avrebbe quindi avvelenato intenzionalmente, proprio per intascare i 30 milioni di dollari.

