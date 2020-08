Dj morta, si cerca Gioele: setacciati 400 ettari di boscaglia anche con i cani molecolari

Anche un cane molecolare impegnato nelle ricerche del piccolo Gioele, il bambino di 4 anni scomparso lunedì scorsa con la sua mamma, Viviana Parisi di 43 anni, trovata morta sabato pomeriggio nei boschi di Caronia (Messina). I soccorritori stanno setacciando tutta la zona dove è stato rinvenuto il corpo della donna, oltre 400 ettari di boscaglia, ma ancora del bambino non c'è traccia. Una vera e propria lotta nella speranza che il bambino sia ancora vivo. I soccorritori lavorano senza sosta. Intanto è stata transennata stamattina la zona del ritrovamento del corpo della donna. Impossibile per chiunque potersi avvicinare. Nel quartier generale delle forze dell'ordine, in una stazione di servizio sulla strada statale 113, ci sono i mezzi di polizia, carabinieri, vigili del fuoco, protezione civile che organizzano breefing per proseguire le ricerche.

Dj morta, si cerca ancora il piccolo Gioele. Era con lei in macchina? Il pedaggio non pagato

Dj morta, il figlio di Viviana non si trova: ipotesi omicidio

Dj trovata morta, il papà: «Viviana è stata ammazzata, non si sarebbe mai suicidata»



In Prefettura, a Messina, si è svolto un vertice per fare il punto sulle ricerche del piccolo Gioele. Gli investigatori cercano di fare luce su quanto accaduto nei 22 minuti di «buco» da quando la donna è uscita con la sua auto dal casello di Sant'Agata Militello sulla A20 Messina-Palermo per poi fare ritorno dopo, appunto, 22 minuti. Poi, a Caronia, ha avuto un incidente lieve e da quel momento si sono perse le sue tracce.

Al setaccio oltre 400 ettari di boscaglia nella zona del ritrovamento del corpo di Viviana Parisi, la dj di 43 anni scomparsa da lunedì con il figlio Gioele di 4 anni.

Ultimo aggiornamento: 13:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA