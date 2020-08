Dj morta, la cognata: «Viviana non avrebbe mai ucciso Gioele»

Dj morta, la cognata di Viviana Parisi agli investigatori: «Lei non avrebbe mai fatto del male a Gioele». «Viviana non avrebbe mai abbandonato Gioele, lo amava. Non credo che possa avergli fatto del male. Non lo avrebbe mai ucciso». A parlare con gli inquirenti è Mariella Mondello, la cognata di Viviana Parisi, la dj di 43 anni trovata senza vita sabato pomeriggio nei boschi di Caronia (Messina). La donna si è presentata nel primo pomeriggio, insieme con il padre, nel 'quartier generale' delle ricerche in una stazione di servizio Ip di Caronia.

Dj morta, si cerca Gioele: setacciati 400 ettari di boscaglia anche con i cani molecolari

Dj morta, si cerca ancora il piccolo Gioele. Era con lei in macchina? Il pedaggio non pagato





L'ipotesi suicidio

Mariella Mondello e il padre chiedono agli investigatori che fine ha fatto Gioele. E non credono all'ipotesi del suicidio della donna e dell'uccisione del bambino. I due avrebbero chiesto agli inquirenti in che condizioni fosse il corpo della donna trovata senza vita. E quale sarebbe stata la causa di morte. Ma non lo sanno neppure gli inquirenti, dal momento che si aspetta l'esito dell'autopsia.

Ultimo aggiornamento: 19:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA