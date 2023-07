Amalfi, turista americana critica la Costiera («troppo faticosa») e l'assessore le risponde: «Venire qui è un lavoro?»

Bufera sui social per un video pubblicato su TikTok da Lexi Jordan, una turista americana che ha "osato" criticare la Costiera Amalfitana. Il motivo? Per la tiktoker andare in vacanza sulle paradisiache coste della provincia di Salerno è troppo faticoso. «Trascorrere una vacanza in Costiera Amalfitana è un lavoro - ha detto nel video che ha superato le 800mila visualizzazioni - è impossibile arrivarci. Per raggiungere l’albergo bisogna salire a piedi 160 gradini con tutti i bagagli. Salta la corrente elettrica. E tutti gli influencer che hanno piazzato la Costiera sulla mia pagina “Per te” negli ultimi due mesi meritano di finire in prigione».

Il video ha sollevato un polverone sui social.

Numerosi utenti si sono scagliati contro Lexi Jordan, accusandola di essere incapace di cogliere la bellezza di uno dei panorami più straordinari al mondo.

La risposta dell'assessore

Sulla vicenda è intervenuta anche Enza Cobalto, assessore alla Cultura del Comune di Amalfi, che su Facebook ha scritto: «Cara la mia TikToker, se le scale della Costiera potessero parlare, ti racconterebbero storie di donne col capo coperto da pesanti ceste di limoni, di uomini e muli che hanno impastato il cemento col loro sudore. Tu hai fatto 160 scalini e ti è sembrato di lavorare?!». Ironicamente, in dialetto, Cobalto ha concluso: «Tesoro bello, ma va fatic' overamente! (vai a lavorare davvero, ndr)».