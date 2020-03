Coronavirus, il contagio regione per regione: 877 malati sono in terapia intensiva

La Protezione civile ha diramato il bollettino legato ai casi di coronavirus in Italia. I contagi complessivi dall'inizio dell'epidemia sono adesso 10.149, dei quali 1.004 sono guariti e 631 sono deceduti. Rispetto a ieri, i contagi sono aumentati di 529 persone; i guariti sono cresciuti di 280 unità; i deceduti di 168 persone.

Sono 877 i malati in terapia intensiva, 144 in più rispetto a ieri. Le 168 nuove vittime «non sono decessi da coronavirus ma si tratta di persone morte che tra le diverse patologie avevano anche il coronavirus». Lo ha detto il commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa. Quanto alle fasce d'eta delle vittime, il 2% è nella fascia tra 50 e 59 anni, l'8% tra 60-69, il 32% tra 70-79, il 45% tra 80-89 e il 14% oltre i 90 anni.









Ultimo aggiornamento: 18:35

