Coronavirus a Roma, morta donna di 90 anni al Sant'Anna. Caso positivo a Casa salute Prati-Trionfale

Una donna è morta a Roma per il coronavirus: si tratta di una paziente di 90 anni deceduta al Sant'Anna. Un'altra persona si è rivelata positiva al Covid-19 alla Casa della salute Prati-Trionfale. Lo fanno sapere la Asl Roma 1 e la Regione Lazio. Il paziente è stato «trasferito allo Spallanzani. Gli operatori hanno agito in sicurezza». Si tratta del primo caso intercettato da una struttura della rete territoriale, concludono Asl Roma 1 e Regione Lazio.

Coronavirus, il nuovo decreto: ecco le regole anti contagio. Piscine e palestre vietate, sabato e domenica niente shopping

Coronavirus, Lazio: 75 casi, oggi 22 in più, 43 le persone ricoverate e tre guarite

Lo Spallanzani fa intanto sapere che 9 pazienti ricoverati hanno la polmonite e si trovano in supporto respiratorio. I ricoverati in tutto sono al momento 77 (due soli in più rispetto alla giornata di ieri), di cui 54 sono positivi, 263 negativi sono stati dimessi.



