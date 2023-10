Pranzano al ristorante, ma il conto è «troppo salato»: clienti gambizzano il titolare e scappano. Due arresti a Taranto

Pranzo domenicale finisce nel sangue a Taranto, dove due uomini - dopo aver mangiato al ristorante - hanno gambizzato il titolare a causa del conto giudicato «troppo salato». Oggi, 16 ottobre, i due sospettati sono stati fermati: si tratta di un 37enne e un 45enne, entrambi tarantini, accusati di concorso in tentato omicidio. Lo riferisce il "Quotidiano di Puglia".

Pesce, crostacei e vino a volontà. Ma non vogliono pagare il conto e al ristorante arriva la polizia

Ristoratore gambizzato da due clienti: cosa è successo

L'aggressione poco dopo le 18 di domenica, nel ristorante situato sulla Litoranea, a pochi chilometri da Taranto.

I clienti, in precedenza, avrebbero litigato con la vittima, un tarantino di 58 anni, per il conto. Dopo il diverbio, però, sono andati via e sono tornati nel locale. Uno dei due avrebbe premuto il grilletto ferendo la vittima ad una gamba.

Le indagini condotte dalla squadra Mobile della Polizia e dirette dal pm Colascilla Narducci, in poco meno di 24 ore, hanno consentito di risalire ai presunti responsabili. I due sono stati fermati e condotti in carcere.