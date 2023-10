Sposi in fuga a Frosinone: il video dell'arrivo al ristorante

Spunta il video delle nozze più chiacchierate d'Italia negli ultimi giorni. Una coppia di sposi che ha celebrato il proprio banchetto nuziale in un ristorante di Boville Ernica, in provincia di Frosinone , è poi scappata senza saldare il conto da poco più di 8000 euro. Denunciati ai Carabinieri i due avrebbero preso un volo per Francoforte. Irreperibili anche i genitori di lui.