Lunedì 20 Febbraio 2023, 09:47 - Ultimo aggiornamento: 11:58

Si chiama Clara Ammann la studentessa romana morta nell'incidente in provincia di Treviso. Lo scontro della Nissan Micra, dove si trovava la giovane, con un Suv Qashqai è avvenuto intorno all'una e mezza della notte del 20 febbraio sulla Sr53 Castellana a Vedelago, in provincia del comune veneto. Il sinistro è avvenuto tra la city car, guidata da una 26enne, e il Suv della Nissan, condotto da un 52enne del posto. Sulla Nissan Micra viaggiavano tre persone, tra le quali una ragazza 23enne, A.C., che è deceduta sul colpo. Feriti in maniera non grave, il 52enne di Vedelago e i passeggeri: N.P. di 26 anni (donna), A.D.B. di 25 anni e R.L. di 28.

Clara Ammann, chi è

Un visto orientale e i viaggi, molti, condivisi sui social. È quello che si trova pubblicamente sul profilo Facebook di Clara, la ragazza che ha perso la vita nell'incidente in provincia di Treviso. Quasi 300 le "amicizie" sul social network, ma quello che spicca di più sono le foto. Dai selfie fino alle vacanze.

La dinamica dell'incidente

A lanciare l'allarme un automobilista di passaggio. Sul posto i carabinieri di Vedelago che hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza la zona ed estratto dalla Nissan Micra la giovane vittima. Purtroppo, nonostante i soccorsi il medico del Suem ha solo potuto constatarne la morte. Ferito il conducente del Suv, finito nel fossato dal lato opposto della strada, preso in cura dai sanitari e trasferito in ospedale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 4:30. Lo riporta Il Gazzettino.

La vittima e gli amici feriti

Dovevano essere giorni di festa per la giovane vittima e i suoi due amici, tutti studenti dell'Università di Torino, originari del sud Italia, in vacanza in Veneto per poter vedere il Carnevale di Venezia. E proprio dopo la giornata a Venezia i tre si sono trovati nel posto sbagliato al momento sbagliato, su quella strada, la Castellana, teatro di molti incidenti mortali.

I tre avevano appena fatto benzina nel distributore che si trova di fianco al mercatino dell'usato sulla Castellana. Stavano per ripartire e si sono affacciati con l'auto sulla strada, ed è stato proprio allora che è sopraggiunto, a tutta velocità, il 52enne a bordo del Suv. La Micra è stata centrata in pieno e per la 23enne non c'è stato scampo.