Chris Abom, investito e ucciso a 13 anni da un'auto pirata a San Vito di Negrar. «Sognava di fare il calciatore»

Ucciso a 13 anni da un'auto pirata. La polizia stradale sta indagando su quanto avvenuto intorno alle 23.30, in via San Vito, lungo la provinciale 12 dell'Aquilio a San Vito di Negrar, in Valpolicella, in provincia di Verona. Un ragazzo, Chris Abom, è morto dopo essere stato investito da un'auto fuggita dopo aver provocato l'incidente. Lo schianto è avvenuto poco prima della mezzanotte di ieri.

Ucciso da un'auto pirata, la vittima è Chris Abom

La vittima è un ragazzo di origini ghanesi, Chris Abom, residente con la famiglia a Negrar. Gli agenti della stradale stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'investimento, avvenuto lungo un rettilineo su via San Vito, un'arteria che attraversa in senso lungitudinale il paese collinare. Dalle prime informazioni, il giovane stava camminando sulla strada quando è stato colpito dalla vettura, poi allontanatasi senza che nessuno gli prestasse soccorso.

Schianto mortale in scooter: indagato un altro motociclista

Sognava di fare il calciatore

Sognava di fare il calciatore in qualche grande squadra Chris Abom. L'adolescente, tesserato alla Figc, giocava in una delle squadre giovanili del Negrar, che con la formazione maggiore partecipa al campionato di terza categoria. I genitori del giovane - il padre è operaio in un'azienda metalmeccanica - sono in Italia da una ventina d'anni, e qui sono nati anche gli altri due loro figli, un maschio e una femmina.