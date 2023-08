Milano, scontro fra due auto: pedone 18enne rimane schiacciato contro un palo, è gravissimo

Un pedone è rimasto coinvolto in un grave incidente a Milano in zona Piazza Lodi poco prima delle 13.30. Nel sinistro si sono scontrate due auto, è successo in viale Umbria all'angolo con via Colletta.

Pedone coinvolto in uno scontro tra auto a Milano: è grave

Nello schianto, una delle due vetture è finita contro il passante, travolgendolo.

In condizioni più gravi il passante, soccorso in codice rosso e portato all'ospedale Niguarda. Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale.

Il passante è un canadese di 18 anni: è rimasto schiacciato contro un palo

Il pedone coinvolto è un ragazzo canadese di 18 anni e sarebbe rimasto schiacciato contro un palo nell'impatto con una delle auto. Risultano feriti anche una donna di 38 anni, una di 52 e un uomo di 57 anni.

Il giovane è rimasto schiacciato contro un palo dopo che una delle due auto è finita sul marciapiede, travolgendo il ragazzo. Ora è in prognosi riservata. Trasportati in ospedale in codice verde anche i due genitori del ragazzo, che hanno avuto un malore. Sono in corso i primi accertamenti per stabilire la dinamica dell'incidente.