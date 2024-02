Auto finisce in un fossato pieno d'acqua, a bordo due giovani: Chiara Bortoletto muore a 25 anni, gravissimo un 23enne

ODERZO (TREVISO) - Incidente mortale a Colfrancui, lunedì 5 febbraio, intorno alle 15. Un'auto con a bordo due giovanissimi è uscita di strada in via Fraine ed è finita dentro ad un fossato con 30 centimetri di acqua: una ragazza di 25 anni è morta sul colpo. La vittima è Chiara Bortoletto, una giovane di Crocetta del Montello. La vittima viaggiava come passeggera mentre alla guida dell'auto c'era un 23enne, rianimato sul posto da alcuni passanti. Il ragazzo ha riportato ferite gravissime ed è stato trasportato in elicottero all'ospedale Ca' Foncello di Treviso.

Matteo Cursi e Giovanni Anaclerio, gli amici morti sulla Pontina: l'ultimo selfie prima dell'incidente, gli amici e le discoteche

Sull'asfalto non ci sono segni di frenata, questo farebbe propendere per l'ipotesi di una fuoriuscita autonoma.