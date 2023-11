Venerdì 17 Novembre 2023, 06:30

PERUGIA - Un lievissimo calo dei morti, ma aumentano incidenti e feriti. Così le strade dell'Umbria restano pericolose, soprattutto per velocità e distrazioni al volante. È un quadro preoccupante quello che emerge dal report annuale sugli incidenti stradali in regione reso noto ieri dall'Automobil club di Perugia. In base ai numeri forniti e illustrati dalla direttrice dell’Aci di Perugia Maria Elena Milletti, in Umbria gli incidenti stradali nell’anno 2022 sono stati 2.252 (1.627 in provincia di Perugia e 625 in quella di Terni): un 12,5 per cento in più rispetto ai 2.001 incidenti del 2021. E pure i feriti sono aumentati nell'ultimo anno preso in considerazione: 3.076 casi (2.241 in provincia di Perugia e 835 a Terni) a fronte dei 2.679 feriti del 2021 (+14,8%). Unico dato in diminuzione, appunto, è quello sui decessi, passati da 53 nel 2021 a 49 nel 2022 con un calo dell’8 per cento.

In particolare, nel Perugino, l'87 per cento dei morti sono uomini, come le 33 vittime del 2022, rispetto alle 5 donne del totale dei 38 deceduti in un anno. La fascia di età maggiormente colpita sono gli ultrasessantacinquenni (il 39%). Le vittime sono per lo più i conducenti dei veicoli (68%), mentre i passeggeri che trovano la morte in incidenti stradali rappresentano il 16 per cento del totale. I pedoni, l’utenza debole della strada, costituisce l’altro 16 per cento, con una maggiore incidenza sugli anziani: in 5 casi su un totale di 6, le vittime avevano più di 65 anni di età.

Gli incidenti avvengono principalmente su strade urbane: su 1.627 incidenti, ben il 62 per cento è avvenuto in città. I veicoli maggiormente coinvolti negli incidenti sono le autovetture (il 77 per cento), seguite dai motocicli (203, il 6,9% del totale) e dai veicoli commerciali (187, pari al 6,4% del totale). I ciclomotori coinvolti in incidenti stradali sono stati 122 (4,1%) e da ultimo le biciclette (91, pari al 3,1%).

Le principali cause di incidenti sono la velocità troppo elevata, il mancato rispetto dei segnali stradali e, soprattutto, la guida distratta. L’analisi della concentrazione degli incidenti nel corso dell’anno 2022 porta a rilevare che i mesi in cui si sono registrati maggiori incidenti sono quelli primaverili ed estivi: da maggio a settembre si sono infatti verificati 757 incidenti su 1.627, pari al 46,5 per cento del totale. La fascia oraria in cui ha luogo il maggior numero di incidenti va dalle 14 alle 17.

«Nonostante i grandi sforzi messi in campo nell’ambito della sicurezza stradale, sotto tutti i punti di vista, i numeri dell’incidentalità e della mortalità sulle strade restano sempre troppo alti», ha affermato il prefetto Armando Gradone, parlando anche di un parco macchine in parte vecchio e con requisiti minimi di sicurezza, della necessità di maggiori controlli, ma anche dei lunghi tempi degli interventi sulle infrastrutture e dell'importanza dell'educazione stradale. «Finché ci saranno feriti e morti sulle strade – ha commentato il presidente del'Automobil club di Perugia Ruggero Campi - non saremo mai completamente soddisfatti del lavoro svolto e proprio per questo, oggi, non ci siamo limitati a presentare dei numeri, ma abbiamo voluto coinvolgere i ragazzi delle scuole, cioè i futuri automobilisti. Abbiamo cercato di confrontarci con loro, parlando il loro linguaggio e approcciandoci al loro modo di vedere il mondo, utilizzando quindi anche le nuove tecnologie, facendoli salire su auto appositamente adattate e mostrandogli auto sportive di nuova e vecchia generazione. In quest’ottica l’Autodromo dell’Umbria svolge un ruolo fondamentale».

La giornata, infatti, è stata utile anche per ospitare al Borzacchini gli studenti dell’istituto omnicomprensivo Mazzini di Magione, organizzando con loro, insieme al Centro nazionale di educazione e sicurezza stradale, iniziative sul tema della sicurezza stradale, con attività di guida sicura per i maggiorenni già patentati e simulazioni di guida in realtà virtuale.