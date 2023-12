Incidente Taranto, morti due giovani fidanzati in una collisione fra 4 auto: c'è anche un ferito grave

Incidente tragico nel primo pomeriggio di oggi alla periferia di Taranto. Due giovani, una ragazza di 23 anni e un ragazzo di 25, hanno perso la vita. I due ragazzi erano fidanzati: si tratta di Melania Guarino e del compagno Vincenzo. Secondo le prime informazioni, la collisione drammatica ha coinvolto quattro veicoli: una Lancia Delta, un Picanto Kia, un furgone ed una Bmw lungo via Michele Pierri, nelle vicinanze del cantiere del nuovo ospedale. Immediatamente dopo l'impatto, automobilisti di passaggio hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Sul luogo sono giunte tempestivamente le pattuglie della Polizia Locale, i vigili del Fuoco e le ambulanze del 118.

Incidente Taranto, la ragazza è morta sul colpo

Purtroppo, nonostante i soccorsi prontamente attivati, per i due giovani a bordo dello stesso veicolo, non c'è stato nulla da fare.

Le vittime sono state estratte dalle loro auto, ma per la ragazza il soccorso è giunto troppo tardi. Il giovane, che era alla guida, è stato trasportato d'urgenza in ospedale, ma ha perso la vita poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso.’Tragica la dinamica: l'auto dopo l’impatto ha continuato la sua corsa per un centinaio di metri finendo fuori strada e schiantandosi contro un ulivo. Le operazioni di soccorso hanno coinvolto le ambulanze del 118 e le forze dell'ordine, intervenendo anche per un terzo individuo gravemente ferito nell'incidente. Al fine di consentire i soccorsi e di effettuare i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell'incidente, il traffico è stato interrotto temporaneamente nella zona.