Squalo mako gigante salvato dai bagnanti, le incredibili immagini riprese in un video

Le immagini sono incredibili. Drammatiche, documentano l'eroico salvataggio di un grosso squalo mako spiaggiato avvenuto da parte di alcuni bagnanti coraggiosi. Ma cominciamo dall'inizio. Siamo in Florida, lungo la Pensacola Beach, spiaggia paradisiaca che si affaccia sul Golfo del Messico. La giornata è splendida e in acqua ci sono diversi bagnanti. Tra questi, Tina Fey che, con alcuni amici, approfitta di quelle acque cristalline. Poi, improvvisamente, accade quello che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Il salvataggio

"Eravamo tranquilli a goderci il mare quando, sulla nostra destra, abbiamo visto passare qualcosa di enorme", ha poi spiegato la Fey che ha ripreso le immagini che proponiamo.

Quel qualcosa di enorme è addirittura uno squalo. Un grosso mako che, lungo quasi quattro metri, chissà per quale motivo finisce dritto sul bagnasciuga. A quel punto, dopo la comprensibile paura iniziale, Tina e gli altri bagnanti, raggiunta la spiaggia, cercano di capire cosa fare. All'asciutto, infatti, non respira e potrebbe morire. Così, la Fey, si attacca al telefono. "Abbiamo chiamato immediatamente la wild life rescue locale per chiedere aiuto ma niente. Hanno detto che non potevano intervenire". Il tempo passa inesorabilmente e il gruppo di bagnanti decide di fare da sé.

Il video

"Lo squalo era enorme e, nonostante fosse fuori dall'acqua già da un po', ancora in forze". Cercare di rimettere in mare un pesce che pesa diversi quintali non è una operazione semplice. Se poi quel pesce ancora arzillo è un grosso mako, il soccorso richiede forza e tanto coraggio. Come documentato dalle immagini riprese dalla Fey, infatti, lo squalo ha più di qualche sussulto ed è meglio stare lontani da denti e coda. In ogni caso, dopo qualche minuto, il gruppo, ormai deciso a salvare l'esemplare, si rimette al lavoro e alla fine, il salvataggio riesce. "Abbiamo fatto del nostro meglio", ha dichiarato la Fey. No, avete fatto molto di più.

L'esemplare, infatti, un longfin mako (mako dalle pinne lunghe meglio noto in Italia con il nome di smeriglio) appartiene alla lunga lista di specie di squali in pericolo di estinzione. Cugino del più noto squalo bianco, può raggiungere velocità impensate e una lunghezza che sfiora i quattro metri e mezzo. Cosa lo ha spinto così a riva tanto da rischiare di morire? Probabilmente la caccia a razze o altri pesci che doveva aver seguito fino in acque basse. La sua fortuna è stata quella di aver trovato dei bagnanti coraggiosi che invece dei soliti selfie, hanno pensato solo a salvarlo. Bravi.