L’animale più ricco del mondo è italiano: chi è Günther VI e perché è al vertice della classifica

Lunedì 22 Gennaio 2024, 11:45

Cani e gatti possono diventare delle vere e proprie star del web e macchine per soldi: ai livelli più alti spicca un cane italiano che fa scalpore, Günther VI, un nobile pastore tedesco che ha vinto il titolo di animale più ricco del mondo. Secondo la prestigiosa classifica "The Ultimate Pet Rich List" di All About Cats, è proprio Günther VI il pet più fortunato, nonché il legittimo erede del Günther Trust, un ente che si occupa di gestire l'imponente patrimonio e la fortuna dell'affascinante pastore tedesco. Una discendenza baciata dalla fortuna, iniziata quando la contessa tedesca Carlotta Von Liebenstein indicò Günther III, adottato durante un soggiorno in Toscana, come beneficiario della sua considerevole fortuna. Questo legame straordinario è diventato ancor più speciale perché Günther III portava lo stesso nome del figlio defunto della contessa, morto in un tragico incidente stradale. Foto: Shutterstock/Kikapress/gentile cortesia di Netflix - Musica: Korben



