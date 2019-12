Torino, malore dopo aver bevuto bottiglietta acqua: due 13enni in ospedale. «Conteneva ammoniaca»

Un ragazzo 13enne, studente di una scuola media torinese, è finito all'ospedale al Regina Margherita di Torino dopo aver bevuto da una bottiglia d'acqua acquistata supermercato. La bottiglia di acqua pare contenesse dell'ammoniaca.

Il ragazzino ha accusato un malore ma non sarebbe grave e in questo momento è in osservazione in ospedale. In ospedale è stato trasportato anche un altro 13enne che frequenta la stessa scuola della vittima, che avrebbe aspirato odore di ammoniaca dalla bottiglia ove aveva precedentemente bevuto il suo amico, accusando anche lui un lieve malore.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri che stanno verificando se presso i supermercati indicati dalla madre vi siamo lotti della medesima acqua incriminata per poi procedere al sequestro.

