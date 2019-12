Milano, acqua potabile venduta per terapeutica: sequestrati i lotti di AcquaUro e Acquaendo

Acqua potabile spacciata per terapeutica. È questa l'accusa portata avanti dal gip di Milano Anna Calabi, su richiesta del pm Mauro Clerici, che ha disposto disposto il sequestro in tutta Italia dei lotti di AcquaUro e Acquaendo, dei depliant pubblicitari e ha ordinato l'oscuramento dei siti web che reclamizzavano l'acqua, prodotta con quella in esubero dello stabilimento piemontese Fonti di Vinadio (non coinvolta). Nell'indagine per frode in commercio è indagato il legale rappresentante della società di diritto elvetico Setthim.

