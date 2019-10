Boscaiolo travolto da un tronco mentre taglia gli alberi, muore a 52 anni schiacciato sul Monte Grappa

Un uomo di 52 anni, Luciano Scariot, è deceduto oggi per le ferite da schiacciamento provocate dalla caduta di un tronco su un pendio di Seren del Grappa, nel Bellunese, dove il boscaiolo stava lavorando tagliando gli alberi da solo. Il fatto non ha avuto testimoni e a segnalare l'accaduto è stato un conoscente che si trovava nelle vicinanze, allertato da un rumore anomalo.

La dinamica è perciò in parte da chiarire, non essendo accertato se Scariot sia stato colpito da un albero che stava abbattendo o da un tronco già caduto e rotolato in basso mentre lui si trovava sulla traiettoria. Sul posto hanno operato personale del Suem di Treviso, del Soccorso alpino e dei vigili del fuoco.

Dopo aver aggirato le nubi basse, tecnico e medico dell'equipaggio dell'elisoccorso sono stati sbarcati con un verricello di 40 metri. Purtroppo è stato possibile solo constatare il decesso del boscaiolo. Sul posto le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. L'eliambulanza è quindi rientrata, mentre era pronta a intervenire in supporto alle operazioni anche una squadra del Soccorso alpino di Feltre.

