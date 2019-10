Umbria: travolto sui binari cercatore di funghi, treni bloccati

Ultimo aggiornamento: 13:35

MAGIONE - Travolto sui binari, treni bloccati sulla Linea Terontola - Foligno: dalle ore 8.30 sospesa la circolazione fra Magione e Passignano, causa investimento mortale di una persona da parte del regionale 22806 (Terni - Terontola). In corso accertamenti. E' stata attivazione autoservizio sostitutivo, cioè servizio pullman, fra Terontola e Magione. Fino alle ore 11.30 interessati complessivamente 4 regionali. Da quanto si apprende l'umo rimasto ucciso sarebe un cercatore di funghi che non ha sentito arivare il treno perché avrebbe gravi problemi all'udito. Il treno che ha investito il cercatore di funghi aveva a bordo trenta persone. Il convoglio ha proseguito fino alla stazione di Passignano e i passeggeri sono stati fatti proseguire in autobus. In corso le operazioni di rimozione della salma. Il treno investitore ha accumulato 144 minuti di ritardo, ritardi che si sono fatti sentire su tutta la Foligno-Terontola