Black Friday quando arrivano gli sconti? L'86% degli italiani aspetta le offerte per lo shopping contro il caro-prezzi

La data è fissata a venerdì 25 novembre ma si prevede che gli sconti inizieranno anche prima. Sono migliaia gli italiani in attesa del black friday, il giorno più atteso dell'anno per gli amanti dello shopping. L'86% degli italiani darà almeno uno sguardo alle vetrine, mentre saranno il 45% dei consumatori approfitterà degli sconti per fare i regali di natale, secondo i dati dell’Osservatorio ShopFully, tech company italiana leader europeo nel Drive to Store con oltre 400 grandi brand retailer partner.

I mesi che arrivano insomma saranno "caldi" per lo shopping: in autunno si concentra il 60% delle vendite per il settore del commercio di prossimità.

Black Friday, non solo elettronica

Come succede da qualche anno, il Black Friday non è più un evento esclusivo per il mercato dell’elettronica. Di fatto, osservando i dati ottenuti grazie ai marketplace di proprietà di ShopFully (DoveConviene, Tiendeo, PromoQui e VolantinoFacile) emerge che i settori che verranno coinvolti in questo boom di acquisti sono i più diversi:

Elettronica di consumo: durante il mese di novembre, i consumatori dimostrano un picco di interesse per questo settore, che continua durante il mese di dicembre. In particolare le categorie che registrano un boom nelle ricerche sono: informatica (+73%), cellulari (+65%), elettrodomestici (+64%) ed elettronica (+55%).

Moda e accessori: durante il mese di novembre, gli utenti dei marketplace di ShopFully si dimostrano particolarmente interessati al settore moda e sport, con una forte voglia di esplorare novità e offerte. Il picco più alto di interesse avviene però a dicembre, in particolare nei giorni subito prima di Natale e del Capodanno, segnalando una tendenza al last minute shopping.

Kids & toys: nel mese di novembre si registra il picco più alto di interesse per la categoria infanzia, soprattutto nella settimana del Black Friday. Un trend che si mantiene anche durante il mese di dicembre. In questa categoria vediamo una forte presenza di ricerche di specifici brand (69%) a scapito dei prodotti generici (31%). I prodotti più ricercati sono: bambole, giochi da tavolo, droni e giochi educativi.

Casa e arredamento: nel mese di novembre si rileva una maggiore attenzione da parte dei consumatori sulla categoria arredamento, anche grazie alle promozioni del Black Friday. Ma il picco vero e proprio arriva nel mese di dicembre, specialmente nella seconda e terza settimana. Categorie più ricercate: arredo cucina, soggiorno e camera da letto, accessori, complementi (copridivani, tappeti, candele, specchi) e decorazioni.

Food & beverage: nel mese di dicembre dominano le ricerche di prodotti per le grandi feste. Le categorie più ricercate sono: prosecco, champagne, gamberi e salmone, vino e amari, cioccolatini, cotechino e stinco di maiale e pasta sfoglia, tortellini e lasagne.

Gli italiani confrontano i prezzi su internet

La caccia alle offerte inziia anche online, con il confronto di prezzi e occasioni. Il 60% del tempo speso online dagli italiani in questo periodo sarà dedicato alla ricerca e comparazione di brand e prodotti, con ben 6 consumatori su 10 che saranno pronti a scegliere brand e prodotti nuovi, in base alla convenienza e alle informazioni che riusciranno a trovare. Inoltre, sarà importante presidiare i diversi canali di acquisto, dato che il 68% dei consumatori utilizzerà 5 o più canali per i propri acquisti. «I mesi che stanno per arrivare sono storicamente fra i più dinamici per lo shopping in Italia. A spingere ulteriormente questo trend negli ultimi anni sono state le importanti offerte che brand e retailer mettono in campo in occasione del Black Friday, rendendo sempre più appetibile per i consumatori anticipare a novembre gli acquisti per il Natale. Già nel 2021 abbiamo registrato sui nostri marketplace un picco di visualizzazioni che andava dal +50% al +100% a seconda della categoria e un aumento dell’engagement maggiore del 30%. “ShopFully è l’alleato perfetto per brand e retailer in questo momento dell’anno, dato che offre la possibilità di fare una pianificazione online che accompagni i consumatori dalla scoperta di un prodotto fino alla conversione in negozio. Inoltre, in occasione del Black Friday 2022 abbiamo rilasciato una nuova release della domination, un formato ad altissima visibilità che consente ai brand di catturare l’attenzione della totalità degli utenti dei marketplace di ShopFully, con un’esperienza interattiva”. ShopFully con i suoi marketplace DoveConviene, Tiendeo, PromoQui e VolantinoFacile, è la seconda piattaforma di info commerce più utilizzata dagli italiani per lo shopping, preceduta solo da Amazon.

