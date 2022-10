Bari, evacuata l'Università per allarme bomba ricevuto via mail (ma era stata inviata la settimana prima)

I tempi della burocrazia in Italia - si sa - possono essere molto lunghi. Che si tratti di un esame o di una semplice pratica in segreteria, chi ha frequentato l'Università pubblica (soprattutto al Sud) è abituato a code e lunghe attese. Ma quanto accaduto lunedì all'ateneo di Bari è un fatto quantomeno grottesco.

L'edificio, infatti, è stato evacuato nel pomeriggio per un allarme bomba, rivelatosi poi infondato. Niente di strano fin qui, se non fosse che la finta minaccia arrivava da una mail spedita la settimana precedente, di sabato, e letta solo alla riapertura della segreteria dopo il weekend.

Bari, Università evacuata per falso allarme bomba

L'allarme è scattato lo stesso, nonostante fossero passati dei giorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Comando Provinciale di Bari, con i propri militari cinofili e artificieri, coadiuvati da personale della Questura di Bari, che hanno constatato l'infondatezza dell'allarme.

Nel frattempo il Centro Polifunzionale Studenti dell'Uniba, nell'ex Palazzo delle Poste in piazza Cesare Battisti, è stato evacuato e gli esami sono stati spostati in un'altra sede dell'ateneo. Approfittando di una minore presenza di personale docente e di studenti, carabinieri e personale della polizia hanno ispezionato tutti i locali e ridotto al minimo il disagio per chi stava lavorando nell'ateneo.