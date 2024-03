Roma, allarme bomba al Ministero della Cultura: evacuato in attesa degli artificieri

(LaPresse) Allarme bomba al ministero della Cultura a Roma dove martedì era in programma l'incontro tra il ministro e il mondo della cultura. Secondo quanto apprende LaPresse sul posto, in mattinata sarebbe arrivata una telefonata anonima che ha avvisato della presenza di un pacco bomba all'interno dell'edificio. La polizia ha evacuato il personale che è stato allontanato e mandato verso via del Corso.

Roma, allarme bomba al ministero della Cultura: evacuato il palazzo