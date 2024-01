Tik Tok, chi è "RebornbabyGiulia": ecco la ragazza che costruisce bambole iperealistiche e le tratta come figli

Ritirare il proprio figlio o la propria figlia da scuola, dargli da mangiare, far le vacanze o i regali di natale e compleanno. La quotidianità di ogni genitore ma anche, ormai, di chi genitore non lo è realmente. È il caso di Chiara, in arte "Rebornbabygiulia" tiktoker e youtuber da oltre 200mila follower e da milioni di visualizzazioni. Tra i suoi video è possibile vedere come si prenda cura di bambole molto realistiche come fossero bambini veri: gli dà da mangiare, li porta in giro, fa dei tutorial e mostra anche i momenti della nascita dall'"ospedale delle Reborn". La web serie su youtube conta migliaia di visualizzazioni e commenti entusiasti. Ma cosa sono le bambole reborn e come nasce l'idea dei video?

Le bambole reborn

Le bambole reborn sono bambole meticolosamente realizzate per somigliare a veri bambini.

Il processo di creazione di una bambola come queste comporta la trasformazione di un kit di bambola in vinile o silicone vuoto in un’opera realistica. Per la loro realizzazione vengono impiegate una varietà di tecniche, tra cui pittura, scultura e radicazione dei capelli, per ottenere un realismo sorprendente. Solitamente si tratta di bambole neonate, ma possono essere più grandi o più piccole a seconda dei casi. Si può anche decidere se acquistare una bambola reborn femmina o una bambola reborn maschio.

Le bambole che assomigliano ai bambini veri vengono progettate in modo scrupoloso e poi realizzate con materiali di alta qualità come vinile o silicone. Chi lavora in questo campo riesce a dare una consistenza reale alla bambola anche per quanto riguarda il suo peso, come se fosse umana. Anche i piccoli dettagli dei lineamenti, delle espressioni e degli occhi vengono creati con la massima attenzione.

Il loro utilizzo varia: possono essere utilizzate come semplici "opere d'arte", per la formazione in campo medico/scientifico oppure, come nel nostro caso, come semplice hobby.

Reborn baby Giulia

Reborn baby Giulia è il canale di Chiara che, come spiega lei stessa, fa questo per hobby. Realizza lei stessa le bambole e qualche anno fa le è anche capitato di dover rispondere a diverse accuse che le venivano mosse riguardo i suoi video. «Faccio la web serie anche e soprattutto perché mi viene richiesta, potrei benissimo lasciare la mia bambola reborn in uno scaffale ma c'è ormai una comunity appassionata a quello che faccio. Si tratta di finzione, è ovvio, ma non faccio del male a nessuno e molte volte non capisco le critiche che mi vengono mosse. Non sono sostituti dei bambini, sono semplicemente un hobby».