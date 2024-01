Tiktoker ciociara e la trappola al 32enne: lo filma mentre si spoglia e poi gli chiede i soldi

Conosce una ragazza attraverso i social, lei gli chiede di denudarsi durante una videochiamata e poi lo ricatta: «Se non mi dai i soldi, metto i filmati su TikTok». Vittima dell’estorsione a luci rosse un 32enne di origini egiziane da anni residente in Ciociaria. L’uomo, credente musulmano, per paura di essere screditato con la famiglia, stava per cedere al ricatto, ma poi ha deciso di denunciare tutto. Ora il suo legale ha chiesto il sequestro dei video.

I fatti risalgono ai giorni scorsi quando l’uomo, che svolge il lavoro di operaio, era stato contattato da una tiktoker. Tra i due era subito nata una forte simpatia, e l ’immigrato , visto che non era fidanzato, aveva pensato di poter intrecciare una storia sentimentale con quella giovane dal carattere estroverso e molto gioviale. Dopo numerosi messaggi la ragazza, finalmente, gli aveva fatto una video chiamata. E proprio in quella occasione, gli aveva chiesto di denudarsi. Siccome anche lei era molto svestita, l’egiziano non aveva pensato che fosse una richiesta insolita. A nzi, aveva proprio creduto che quello era stato un modo per fargli capire che fosse interessata nei suoi confronti. Non sapeva invece che , a sua insaputa , la ragazza stava registra ndo quel video c on un solo scopo: ricattarlo . Il 32enne lo ha capito subito dopo quella videochiamata la ragazza, una 25enne anche lei ciociara , ha cominciato a chiedergli dei soldi. Inizialmente la 25enne in cambio del suo silenzio gli aveva chiesto 2 . 000 euro. In caso contrario avrebbe postato su Tik tok e sulle altre piattaforme social, da Facebook e Telegram , quel filmato in cui compariva completamente nudo. In quel modo tutti, anche i suoi famigliari, avrebbero potuto vederlo. Il 32enne egiziano a quel punto è andato nel panico, per la vergogna che avrebbe provato chiunque nella sua stessa situazione ma anche per la paura della reazione dei famigliari, tutti osservanti della religione musulmana, particolarmente rigida sui temi della nudità e della sfera sessuale.

LA DENUNCIA

L’uomo, quindi, all’inizio ha cercato di mediare, ma ha detto alla ragazza che non aveva i soldi che lei aveva richiesto. Alla fine dopo una lunga trattativa la donna aveva accettato la proposta dello straniero di consegnarle 300 euro. L’egiziano però non si è fidato e prima di consegnare i soldi ha pensato di contattare un legale, l’ avvocato di fiducia Claudia Mancini. L’avvocato ha messo in guardia il 32enne sul fatto che la giovane dopo aver ricevuto quel denaro non si sarebbe accontentata ed avrebbe continuato a ricattarlo. Così l’operaio accompagnato dal suo legale di fiducia, nei giorni scorsi si è recato presso gli uffici della questura ed ha presentato una denuncia querela per il reato di estorsione nei confronti della 25enne . L’avvocato Mancini ha chiesto che venga sottoposto a sequestro quel video che tanto ha fatto preoccupare il suo assistito.