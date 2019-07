Basta un temporale e tremila metri cubi di fango franano in strada: chiusa provinciale vicino a Cortina

LA RABBIA DEGLI AUTOMOBILISTI DOPO ORE DI CODA

AURONZO (BELLUNO) - È bastato unoggi a far scendere un’altra, sulla, in comune di Auronzo. È accaduto oggi, 25 luglio 2019, alle 14.30, solo 4 giorni dopo le ultime che si erano verificate domenica.Sul posto i vigili del fuoco e Veneto Strade Spa, all’opera fin dalla prima segnalazione. Il problema è che si sono create, bloccata anche laImpossibile sgombrare tutto il materiale franato (). Ma in breve tempo gli operai di Veneto strade sono riusciti almeno a liberare la strada, che è stata riaperta alle 15.40. La gara e le auto in coda sono potute ripartire, in pericolosa contemporanea. Ma la riapertura è durata poco.Sulla sede stradale, alle 20 della sera di oggi 25 luglio, continuano a venir giù massi e fango: