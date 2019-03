Travolto e ucciso dal treno: stava raccogliendo erbette e lumache per riverderle al mercato

​Travolto e ucciso dal treno mentre raccoglie erbette e lumache per riverderle al mercato. Un uomo è stato travolto e ucciso da un treno all'altezza del Ponte Obliquo, all'uscita della stazione di Canicattì, in provincia di Agrigento, in direzione Caltanissetta. Giovanni Di Grigoli, 48 anni, commerciante ambulante, aveva parcheggiato la sua Renault Twingo e stava raccogliendo verdura e lumache - che poi vendeva - nei pressi della linea ferrata.

Non è escluso che l'uomo sia stato colto da malore prima del passaggio del treno.

