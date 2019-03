Travolto e ucciso dal treno mentre attraversa sui binari a Milano: «Non ha utilizzato il sottopasso»

Travolto e ucciso dal treno mentre attraversa sui binari: non ha utilizzato il sottopasso. E' accaduto alla stazione ferroviaria di Magenta, a Milano. L'uomo di 50 anni è morto dopo essere stato travolto dal convoglio mentre attraversava i binari e secondo quanto ricostruito finora dalla Polfer non si tratterebbe di un suicidio ma di un incidente dovuto alla disattenzione della vittima e all'imprudenza di non prendere il sottopasso.

L'impatto è avvenuto attorno alle 17.30, inutile l'intervento dei soccorritori. La circolazione nella stazione è bloccata per consentire la rimozione del corpo.

