Ferroviere travolto e ucciso da un treno, il calvario fino a notte fonda dei pendolari

La tragedia di Roccasecca, dove un ferroviere è stato travolto e ucciso da un treno, si è trasformata in un vero e proprio inferno per le centinaia di pendolari al ritorno da Roma. Tutti i pendolari partiti dalle 18.07 in poi dalla Capitale, dopo un viaggio della speranza con lunghe fermate nelle stazioni, una volta arrivati a Frosinone sono stati abbandonati al loro destino.«Per raggiungere i paesi dopo Frosinone e quindi Cassino - racconta una pendolare - o aspettavamo la riattivazione delle linee avvenute credo non prima delle 2 o si chiamavano i parenti o si chiamavano i taxi, come hanno fatto in molti. Una situazione allucinante. Il personale presente alla biglietteria di Frosinone ha risposto: non possiamo chiamare le navette sostitutive».Nella stazione del capoluogo, racconta sempre la pendolare, sono cominciati ad arrivare numerosi taxi che contrattavano prezzi da 60 a 80euro per ritornare a Cassino.I pendolari imbufaliti hanno tempestato di chiamate anche i carabinieri che a loro volta hanno informato la Polfer. Dopo le telefonate sono arrivate sul posto le volanti della polizia.Nel frattempo chi poteva ritornare a casa con passaggi o taxi l'ha fatto; chi no ha dovuto aspettare la riattivazione delle linee avvenuta a notte fonda.«L'unica navetta sostitutiva - racconta la pendolare - è partita da Cassino per i viaggiatori che dovevano raggiungere Frosinone e Roma. Arrivata a Frosinone poco prima delle 23 ha ripreso la corsa verso Roma. Tra i treni fermi c'era quello diretto a Caserta con i viaggiatori costretti ad aspettare per forza la riattivazione. Lasciati così senza assistenza a dormire nel treno».E lei, la nostra pendolare, a che ora è riuscita tornare a casa dopo essere partita da Roma alle ore 18?«All'una di questa notte grazie alla bontà di due amiche partite da Cassino a mezzanotte».