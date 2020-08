Aereo da turismo precipita nel Cosentino: morti gli occupanti

Due morti. E' il bilancio di un incidente aereo avvenuto nel Cosentino. Un velivolo da turismo con due persone a bordo è precipitato nel territorio di Cassano allo Jonio, in provincia di Cosenza. Il fatto è accaduto in contrada Murata.

Roma, elicottero caduto nel Tevere, recuperati i corpi: sono un ex pilota Alitalia e un'amica

Aereo caduto a Nettuno, lo strazio per i nuotatori morti: «Li aspettavamo a casa»

Sul luogo dell'incidente aereo sono intervenuti immediatamente i mezzi di soccorso ma per i due occupanti del velivolo, che avrebbe perso quota per cause che sono in corso di accertamento, non c'è stato nulla da fare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA