Roma, elicottero caduto nel Tevere, individuati i corpi: sono ex pilota Alitalia e una donna

La carcassa dell'elicottero privato che si è inabissato ieri pomeriggio nel Tevere in zona Nazzano Romano è stata localizzata e i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno fatto sapere che stanno procedendo al recupero dei corpi che erano all'interno. Secondo le prime ipotesi potrebbero essere due le persone che erano a bordo del velivolo. Si tratterebbe del pilota, un uomo di 78 anni, romano, ex pilota Alitalia che custodiva l'elicottero in una villa con pista d'atterraggio a Torrita Tiberina e di una seconda persona. Oltre ai Vigili del Fuoco, sul posto a seguire le operazioni i carabinieri di Monterotondo.

Roma, elicottero cade nel Tevere: la vittima è un ricco imprenditore, con lui c'era anche una donna

A quanto hanno ricostruito i carabinieri della compagnia di Monterotondo l'ultraleggero volava ad altezza troppo bassa tanto da urtare con le pale la linea teleferica che alimenta i treni che passano nella zona, ha planato per una cinquantina di metri sul corso d'acqua prima di affondare in un punto che è profondo tra i 13 e i 15 metri. Da dove non è stato ancora possibile riportarlo a galla.

Cade aereo ultraleggero vicino Roma, due giovani morti carbonizzati, uno era azzurro del nuoto

Una delle vittime dovrebbe essere un 78enne della zona, D. C., del quale si sono perse le tracce ieri intorno all'ora di pranzo. L'anziano - un ricco possidente che vive a Torrita Tiberina - era solito girare con il suo ultraleggero e spesso portava amici con sé.



Ultimo aggiornamento: 12:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA