Siracusa, ultraleggero precipita durante volo di addestramento: morti istruttore e allievo

Incidente nel siracusano, dove un piccolo aereo è precipitato tra Francofonte e Lentini, prendendo fuoco nello schianto: morte le due persone a bordo. Sul posto la polizia, con personale della squadra mobile della Questura di Siracusa, e vigili del fuoco. Il velivolo precipitato è un Tecnam P2002. Era decollato per un volo di addestramento dall'aeroclub di Catania con a bordo un istruttore esperto e un giovane allievo.

Stavano sorvolando la campagna del Siracusano quando, per cause in corso di accertamento, ha improvvisamente perso quota ed è precipitato, schiantandosi al suolo. Sul posto si sono recati ispettori dell'Agenzia nazionale sicurezza volo e dell'Ente nazionale aviazione civili per gli accertamenti del caso. La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta.

