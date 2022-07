Your Personal Studios: l’ufficio diventa una palestra per il benessere dei dipendenti

Your Personal Studios è la prima palestra automatizzata in Italia. Le aziende possono così offrire soluzioni di allenamento e benessere ai propri dipendenti offrendo loro uno spazio ed attività fitness con figure di riferimento

Prima del lockdown 20 milioni di italiani praticavano uno o più sport con continuità secondo l’ultimo Rapporto Istat sulla pratica sportiva, mentre nella fase successiva, post Covid, sono cresciute dell’11% le prenotazioni dei corsi online offerti dalle palestre. Una tendenza che indica un cambiamento radicale da parte degli italiani circa le proprie abitudini di salute e benessere.

Il fitness, dunque, sta diventando sempre più personalizzato e su misura e sono gli utenti a decidere le tempistiche di allenamento, i trainer e gli spazi privati in cui esercitarsi. Dall’esperienza di Your Personal Trainer, startup innovativa fondata da Valentina Righetti – che ha creato una piattaforma digitale per semplificare l’incontro di trainer specializzati ed appassionati di fitness e che dopo appena un anno dalla fondazione ha raggiunto un aumento di capitale di 180 mila euro – arriva Your Personal Studios.

L’allenamento singolare e autonomo che hanno scelto le persone durante la pandemia ha però bisogno di una figura di riferimento che possa fungere da guida e stimolare il raggiungimento degli obiettivi calibrati su bisogni specifici. Il sevizio vuole essere esteso in futuro anche alle aziende, che stanno cambiando i loro uffici in spazi di relazione e di attività collaterali a quelle lavorative.

Your Personal Trainer quando nasce e per quali esigenze è stato pensato?

Abbiamo iniziato a lavorare a questo progetto alla fine del secondo lockdown, nel 2021, quando studiando il mercato ci siamo resi conto che non riuscivamo più a trovare i personal trainer. Molte persone hanno continuato ad allenarsi autonomamente, altre invece sempre con la guida di un personal trainer, i quali hanno deciso di mettersi in proprio emancipandosi dalle palestre. Your Personal Trainer nasce quindi per venire incontro a questa esigenza mettendo in contatto la domanda con l’offerta, il personal trainer può creare la sua scheda, il profilo, raggiungere nuovi clienti, usare l’agenda online…Oltre alla piattaforma mancava però un luogo fisico dove allenare i clienti, così abbiamo pensato di creare Your Personal Studios una sorta di co-working del fitness, una sharing economy che permette di pagare la sala all’utilizzo, le quali sono anche sostenibili e automatizzate con tecnologia IOT. Un format scalabile dedicato ai professionisti e alla salute delle persone.

Come si articola la relazione tra i personal trainer e la piattaforma?

Per il momento, in questa versione beta, il professionista si iscrive direttamente sulla piattaforma, in seguito, con la app che stiamo sviluppando, potrà prenotare la sala, allenare il cliente e fare il checkout concluso l’allenamento.

Scegliere di dedicarsi alla propria salute e farlo in autonomia ha responsabilizzato le persone a raggiungere gli obiettivi senza il supporto di uno specialista. Quanto è importante però farsi affiancare da una guida e in che modo questa relazione può influire anche sul benessere mentale?

Affidarsi al professionista significa che l’allenamento viene pensato appositamente per il profilo della persona, tenendo in considerazione il suo stato di salute e di preparazione. In più il personal trainer diventa una guida e motivatore, il rapporto duale che si crea determina un maggiore impegno rispetto all’attività e porta le persone a raggiungere i propri obiettivi con disciplina e rigore continuativi.

Dopo il COVID-19, gli uffici hanno cambiato aspetto e diverranno in futuro sempre più degli spazi di condivisione. YPT potrebbe essere proposto come servizio di wellbeing all’interno delle aziende e/o per i lavoratori in smart working?

In un’ottica di welfare aziendale e wellbeing, una nostra linea di sviluppo sarà proprio dedicata alle aziende. Per aprire uno studio servono solo 30mq per questo il nostro obiettivo è di utilizzare gli spazi liberi lasciati in quegli uffici che hanno scelto di collocare parte del personale in smart working. L’azienda può quindi aprire lo studio e i dipendenti prenotare la lezione con un trainer.

