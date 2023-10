Controlli sullo sport: Nas in palestre e studi medici, 2 chiusure

I carabinieri del Nas hanno eseguito decine di controlli in studi medici e palestre, verificando tutti i requisiti di legge. In particolare i militari hanno verificato il rispetto della normativa sul rilascio dei certificati per lo svolgimento delle attività sportive, mentre nelle strutture in cui si svolgono le attività, i controlli si sono concentrati soprattutto sulla regolertà degli impianti e delle autorizzazioni.

Nei guai sono finite due palestre della provincia di Latina: una è stata chiusa perché appunto priva dei titoli autorizzativi; l'altra invece è stata interessata da una sospensione delle attività perché trovata priva del defibrillatore .

In tutto sono stati 41 i controlli eseguiti nella provincia pontina sulle associazioni sportive: una su quattro è stata trovata irregolare per qualche motivo. Dieci infatti le sanzioni amministrative elevate, per un totale di quattromila euro circa.