Mercoledì 24 Aprile 2024, 12:00 - Ultimo aggiornamento: 13:00

In occasione dell’Assemblea Assofondipensione, la dichiarazione di Riccardo Realfonzo presidente del Fondo Pensione Cometa in tema di politica di voto e investimenti in economia reale

“Cometa (leggi gli articoli di approfondimento) segue con grande attenzione il lavoro di Assofondipensione soprattutto per due aspetti: la politica di voto e gli investimenti in economia reale. La politica di voto è un “cavallo di battaglia” di Cometa che nel 2023 ha votato in ben 151 assemblee dei soci di tutto il mondo. Che Assofondipensione porti avanti quindi questo progetto è per noi molto importante e ribadiamo la nostra disponibilità a contribuire allo sviluppo di questa iniziativa. Sul tema degli investimenti è importante l’impegno di Assofondipensione nel fare affluire i risparmi della previdenza nell’economia del Paese. Crediamo che questo progetto vada ulteriormente sviluppato anche mediante l’introduzione di meccanismi di protezione del rendimento che potrebbero determinare una moltiplicazione degli investimenti“.

In linea con quanto affermato dal presidente del Fondo Pensione Cometa Riccardo Realfonzo, ricordiamo inoltre che lo scorso mese di marzo, il Consiglio di amministrazione di Cometa ha deciso di distribuire gli 8 milioni di avanzo complessivo del Fondo in parti uguali tra tutti gli iscritti al 31 dicembre 2023, aumentando così le loro posizioni individuali entro il 15 marzo 2024. Cometa ha deciso inoltre di mantenere invariata la quota associativa a 12 euro per l’anno corrente, per il quarto anno consecutivo, nonostante l’aumento di alcune voci di spesa dovute all’inflazione. A 10 anni il costo dei fondi di Cometa va dallo 0,14% allo 0,83%. Risultato importante per il fondo pensionistico, il più grande in Italia con un patrimonio di 14 miliardi di euro e 480 mila iscritti, che è stato raggiunto, grazie alla sua continua attenzione all’abbattimento dei costi e la piena efficienza di gestione.

Lucia Medri

L'articolo Realfonzo, Cometa: “Politica di voto e investimenti in economia reale, nostre linee di sviluppo” proviene da WeWelfare.