Wanda Nara "disoccupata" e senza stipendio, Icardi l'ha rimossa dal ruolo di agente

Wanda Nara è stata "licenziata" da Mauro Icardi, il calciatore non le avrebbe pagato la commissione da agente dopo il trasferimento al Galatasary. Volano stracci tra gli ex più chicchierati del mondo del calcio. Dopo mesi trascorsi tra voci di presunti tradimenti (e non), uscite galeotte con altre compagnie e incessanti notizie sulla possibile separazione, alla fine il divorzio è arrivato, e non tra poche polemiche.

La coppia di divi argentini non è riuscita a lasciarsi senza incappare nei più classici patemi degni delle popolari soap sudamericane. Dopo essersi detti di tutto sui social, oltre che su network e riviste di gossip (il calciatore ex inter aveva addirittura pubblicato alcune chat su instagram tra i due in cui le diceva "sei tossica", salvo poi fare marcia indietro e rimuoverle) la storia tra i due si arricchisce di un nuovo retroscena.

Pare infatti che Mauro Icardi, passato in estate dal Psg al Galatasaray, abbia bloccato l’assegno da un milione di euro che spettava allo showgirl, in qualità di suo agente, per il trasferimento in Turchia. Una mancanza talmente grande da far rimbalzare lo "scontro" tra ex anche sui tabloid turchi, che ormai da giorni non parlano d'altro.

Continua inoltre a tenere banco, specialmente in patria, anche il triangolo Nara-Icardi-L-Gante (rapper argentino). Secondo indiscrezioni turche, il calciatore avrebbe deciso di rompere con la modella di Buenos Aires dopo che lei si sarebbe fatta beccare a letto con L-Gante. La frequentazione con il rapper e l'ex signora Icardi pare vada avanti da settimane e, da quando i due hanno dichiarato ufficialmente la separazione il rapper e la modella argentina nemmeno si nascondo più.

