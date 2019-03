Ultimo, dopo l'addio alla fidanzata si vede con una ragazza misteriosa

Le polemiche per il discusso secondo posto all’ultimo Festival di Sanremo sono ormai archiviate e Ultimo, al secolo Niccolò Moriconi, si può godere il successo e la vita da single. Ultimo infatti ha da poco messo fine alla sua relazione con la fidanzata Federica Lelli, ma sembra aver già trovato compagnia.

Il cantante è stato fotografato da “Diva e donna” a Roma, all’uscita della palestra, mentre si intrattiene con unamora che lo stava aspettando. Tra i due sembra esserci complicità e dopo aver parlato e sbirciato lo smartphone insieme si sciolgono in un abbraccio.

Parlando della ex e della partecipazione al suo concerto a Roma Ultimo ha fatto sapere: “Se vuole, sì – ha spiegato in un’intervista a “Tv, sorrisi e Canzoni - Oppure poi lo guarda su Internet. Ma sono convinto che in qualche modo lo vedrà il concerto”.

