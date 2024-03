Lanciano, ragazza 28enne trovata morta in casa: la vittima lavorava come barista. Indaga la polizia

Ragazza di 28 anni, Marilea Cipolla, trovata morta in casa a Lanciano, in provincia di Chieti. Al momento sono ignote le cause del decesso. Ci sono indagini della polizia, che è intervenuta immediatamente sul posto dopo la chiamata di allarme. La vittima, da quel poco che si è potuto apprendere, lavorava come barista a Lanciano ed era molto brava e apprezzata nel suo lavoro. Condivideva l'appartamento con un amico: è stato lui a trovarla ormai senza vita e a chiamare, disperato, il 118. I soccorsi, purtroppo, sono stati inutili per la ragazza. Le notizie al momento sono frammentarie e si rincorrono in una città sotto choc per l'accaduto. La procura ha aperto un fascicolo e disposto l'autopsia che si svolgerà all'obitorio dell'ospedale di Chieti dove la salma è stata trasferita su disposizione del magistrato. Solo l'esame autoptico potrà stabilire con chiarezza la causa del decesso. Esclusi segni di violenza o il coinvolgimento di terzi, potrebbe trattersi di un malore fatale

