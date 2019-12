Sara Tommasi, la nuova vita: ha aperto una panetteria. «Amo questo lavoro ma spero sempre...»

Una nuova vita per Sara Tommasi. La showgirl, arrivata al successo con “L’Isola dei Famosi” e poi velocemente scivolata in un lungo periodo buio, che l’ha vista abusare di sostanze stupefacenti e prendere parte a film pornografici, adesso è tornata nella sua città Natale assieme alla famiglia, a Terni, dove segue uno stile di vita regolare e dove ha aperto una panetteria.

Il locale, che ha iniziato l’attività qualche settimana fa, si chiama “Le forme del grano: “Amo molto questo nuovo lavoro e sono felice di tenermi impegnata ogni giorno – fa sapere un comunicato stampa riportato da “Dagospia” - spero sempre che mi richiamino però in televisione, è quello il mio lavoro, è quello ciò che amo di più fare!

Il mio sogno sarebbe quello di partecipare ad un reality-show, al GF Vip volentieri oppure perché no, partecipare nuovamente a L’Isola dei Famosi, nel 2006 ho partecipato al reality e mi sono classificata quarta, mi candido ufficialmente per la prossima edizione, e questa volta vorrei vincere, principalmente per me stessa, come rivalsa personale!”.

