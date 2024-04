Isola dei Famosi 2024, stasera salta la diretta: il motivo

Stasera in tv, giovedì 11 aprile, andrà in onda la seconda puntata de L'Isola dei Famosi 2024, ma non sarà in diretta. L'appuntamento con il reality condotto per, questa edizione, da Vladimir Luxuria , con Sonia Bruganelli e Dario Maltese nel ruolo di opinionisti ed Elenoire Casalegno come inviata, è sempre alle 21.40 su Canale 5, ma quello che vedremo stasera sarà una puntata registrata. Isola dei Famosi, Riccardo Fogli sbotta contro Marina La Rosa: «Di quello che pensi me ne sbatto»