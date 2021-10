Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli stanno insieme? La foto del bacio impazza sui social

Martedì 5 Ottobre 2021, 19:57 - Ultimo aggiornamento: 20:03

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli sono una coppia? Dopo settimane di voci, adesso sembra non esserci più alcun dubbio: il portale di gossip Whoopsee.it ha pubblicato un video dei due attori che si baciano mentre sono seduti al tavolo di un ristorante. Il filmato - e in particolare il frame del bacio - hanno cominciato a impazzare sui social, ricevendo migliaia di condivisioni e commenti da parte dei fan di due degli attori più amati del cinema italiano.

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli stanno insieme? Gli indizi al festival di Venezia

Scamarcio e Porcaroli stanno insieme? La foto del bacio

La scintilla fra Scamarcio e Porcaroli sarebbe scoccata sul set del film "L’ombra del giorno", fra marzo e aprile del 2021. Le voci sulla nuova coppia sono emerse quando l'attrice della serie "Baby" si è presentata sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia senza il suo storico fidanzato. Un indizio non da poco, se consideriamo che nel frattempo Scamarcio ha lasciato la sua compagna, la storica manager Angharad Wood, dalla quale ha avuto una bambina. Dopo i silenzi e le smentite di rito, arriva questo bacio che sembra spazzare via ogni dubbio: Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli stanno insieme. In attesa della conferma ufficiale da parte dei due.