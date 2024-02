La bacia e le tocca il seno: pensionato sotto inchiesta. «Era solo un saluto»

Pensionato di Tagliacozzo bacia una donna e viene accusato di violenza sessuale. Quell’uomo per lei era come un nonno. Per questo quando le ha chiesto il suo numero di cellulare e lei non ha avuto esitazioni. Ma, tra un una chiacchiera e l’altra, secondo la donna, lui le avrebbe dato una bacio sulla guancia e anche toccato i seni. E la storia è finita in procura che ha emesso anche la misura cautelare di non avvicinamento alla vittima nei confronti dell’uomo. Accusato di violenza sessuale, nella forma più lieve, è un pensionato 73enne di Tagliacozzo.

A denunciarlo, una 40enne, straniera, che ha confermato le accuse in incidente probatorio. Ma il 73enne, difeso dall’avvocato Antonio Pascale, ha sostenuto, davanti al Gip del Tribunale di Avezzano, che si è trattato di un malinteso: il bacio sulla guancia sarebbe stato un semplice saluto.

Si è detto dispiaciuto e ha chiesto scusa. Il fatto risale all’inizio mese e secondo la versione della donna, mentre stavano parlando l’anziano l’ha baciata e le ha toccato il seno. La 40enne è rimasta interdetta. «Magari si è sbagliato» ha pensato a caldo. Ma poi ripensandoci, a freddo, ha ricostruito la vicenda ed è andata dai carabinieri a sporgere denuncia. E il pensionato si è ritrovato indagato per violenza sessuale.