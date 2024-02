"Innamorati di Orvieto": tante iniziative in onore di San Valentino per potere scoprire una città da amare

IL CARTELLONE

ORVIETO Dalla bellezza della città nascosta all'arte, dal teatro alla musica, dalle eccellenze enogastronomiche a quelle artigianali. In occasione di San Valentino, da oggi, 14 febbraio, fino a domenica 18, Orvieto celebra l'amore per la città declinandolo in tutte le sue espressioni. Torna, infatti, "Innamorati di Orvieto", la manifestazione, alla quinta edizione, organizzata dal Comune in collaborazione con il Consorzio tutela dei vini di Orvieto, Carta Unica, la Scuola comunale di musica "A Casasole", Unitre Orvieto, Coop Culture, Sistema Museo, Compagnia Mastro Titta e Cooperativa Mir. Nell'ambito del cartellone, la luna tornerà a calarsi nel Pozzo di San Patrizio per il bacio più profondo del mondo.

Gli innamorati scenderanno i 248 scalini accompagnati dalle coppie famose dei più grandi musical della storia a cui daranno vita e voce gli artisti della Compagnia Mastro Titta.

In fondo, circondati dalla musica, una degustazione di vino e prodotti del territorio a cura del Consorzio tutela vini di Orvieto. Oggi l'ingresso sarà gratuito per i residenti di Orvieto. Con "Esprimi un desiderio" domani e venerdì il tour nei sotterranei sarà libero e in ogni luogo le coppie, che potranno accedere a prezzo ridotto, riceveranno una moneta in terracotta portafortuna da gettare in fondo al Pozzo di San Patrizio, nel Pozzo della Cava o nel pozzo etrusco di Orvieto Underground. La moneta riproduce il fronte del denaro orvietano, l'unica coniata autonomamente al titolo del Comune di Orvieto tra il 1256 e il 1268. Sabato invece c'è una visita guidata curata da Sistema Museo che comprende il Pozzo di San Patrizio, Orvieto Underground, Pozzo della Cava e Labirinto di Adriano. Tra gli altri eventi in calendario va segnalato quello di domani, 15 febbraio, alle 10.30 nella Sala Eufonica della Nuova biblioteca pubblica "Luigi Fumi" si terrà "Musica d'amare", una lezione di ascolto musicale organizzata da Unitre con il maestro Riccardo Cambri e la psicologa clinica Mirella Cleri. Sabato 17 alle 21 il Teatro Mancinelli ospiterà la stand up comedy di Francesco De Carlo.

