Benedetta Porcaroli per Baby 3: «Un tatuaggio per la fine di Baby come per Il Signore degli Anelli? Perché no»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Disponibile su Netflix dal 16 settembre la terza stagione di, l’epilogo della produzione originale Netflix Italia.Basata sul fatto di cronaca delle baby squillo dei Parioli è stata trampolino di lancio per due giovani attrici come, che hanno dato vita alle protagoniste Ludovica e Chiara.Difficile dire addio a dei personaggi con cui sono cresciute: «Era il momento giusto per concludere tutto, abbiamo raccontato più o meno tutto quello che c’era da dire. Ho dato il massimo, e da un lato sono sollevata di lasciare Chiara nelle mani del pubblico», il commento misurato di Benedetta Porcaroli, più di pancia quello di Alice Pagani: «Mi dispiace tantissimo lasciare Ludovica. Ero abituata ogni mattina e pensare che ci sarebbero state nuove stagioni. L’ho consumata tutta, non c’è più, ora vive soltanto attraverso uno schermo, e io non potrò più mettermi nei suoi panni».Data l’affezione per le attrici ai personaggi è lecito pensare a qualche rito commemorativo come memento dell’esperienza vissuta. Qualcosa di permanente magari, come i tatuaggi identici che gli attori de Il Signore degli Anelli, o di Avengers, hanno scelto come ricordo.«Non ci abbiamo mai pensato, ma un tatuaggio per questa esperienza lo farei. Magari può essere un regalo di Nicola al cast. Tanto non siamo megalomani giusto?» punzecchia divertita la Porcaroli, a cui fa eco il produttore: «Sfida accettata. Chiudere questa serie è stato un trauma, ma abbiamo raccontato tutto quello che dovevamo».Un addio però che sa di arrivederci: «Uno spin-off in futuro? Vedremo. Non ci sono aggiunte da fare rispetto la storia iniziale che abbiamo raccontato, ma altri personaggi potrebbero avere qualcosa ancora da dire».Tra le nuove entrate della terza stagione anche, figlia die di: «Mio padre non ha ancora visto gli episodi, mia mamma si ed è stata entusiasta, mi supporta sempre ed è molto felice per me».La terza stagione di Baby è disponibile su Netflix dal 16 settembre, nel cast anche Riccardo Mandolini (Damiano), Brando Pacitto (Fabio), Mirko Trovato (Brando), Lorenzo Zurzolo (Niccolò), Isabella Ferrari (Simonetta) e Claudia Pandolfi (Monica).